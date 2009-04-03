Актер Лесь Сердюк: вам принесли «Тараса Бульбу», не хотите – не ешьте
Ведь сами-то не сделали...
|Лесь Сердюк
“...я немножко не понимаю, почему сейчас так не нравится, что сделал Бортко. Бортко сделал на российские деньги оригинал Гоголя так, как он это понимает. По-моему, понимает очень интересно, очень остро... И всем актерам было очень здорово с ним работать, - заявил Лесь Сердюк в эфире программы “Шустер live” на ТРК Украина. - Меня здесь другая сторона интересует: что же у нас такое произошло? У нас один режиссер носился с "Тарасом Бульбой" лет 25. Уже были кинопробы, уже были назначения на роли и так далее, и так далее. Почему же мы не сняли? А теперь нам привез Бортко фильм свой – прекрасный фильм – и сказал: "Ребята, смотрите". И теперь вот вы – эти ребята – хотите – ешьте, а хотите – не ешьте. Но вам это принесли, потому что вы сами это не сделали. Вот и все”.
Дальше между Сердюком и Бортком произошел такой короткий диалог:
Бортко: И я удивляюсь вместе с Лесиком, я удивляюсь очень: почему не сделали сами? Почему?
Сердюк: Да потому, что денег нет. "Почему"...
Бортко: А на другое есть деньги?
Сердюк: На другое есть. Беда.