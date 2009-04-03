Актер Лесь Сердюк: вам принесли «Тараса Бульбу», не хотите – не ешьте

Актер Лесь Сердюк, который снялся в фильме Владимира Бортко “Тарас Бульба”, возмущен попытками некоторых украинцев выдвинуть претензии к киноленте, потому что сами украинские режиссеры имели достаточно времени, чтобы экранизировать Гоголя, исходя из своего виденья, но Украина не нашла для этого денег.

“...я немножко не понимаю, почему сейчас так не нравится, что сделал Бортко. Бортко сделал на российские деньги оригинал Гоголя так, как он это понимает. По-моему, понимает очень интересно, очень остро... И всем актерам было очень здорово с ним работать, - заявил Лесь Сердюк в эфире программы “Шустер live” на ТРК Украина. - Меня здесь другая сторона интересует: что же у нас такое произошло? У нас один режиссер носился с "Тарасом Бульбой" лет 25. Уже были кинопробы, уже были назначения на роли и так далее, и так далее. Почему же мы не сняли? А теперь нам привез Бортко фильм свой – прекрасный фильм – и сказал: "Ребята, смотрите". И теперь вот вы – эти ребята – хотите – ешьте, а хотите – не ешьте. Но вам это принесли, потому что вы сами это не сделали. Вот и все”.

Дальше между Сердюком и Бортком произошел такой короткий диалог:

Бортко: И я удивляюсь вместе с Лесиком, я удивляюсь очень: почему не сделали сами? Почему?

Сердюк: Да потому, что денег нет. "Почему"...

Бортко: А на другое есть деньги?

Сердюк: На другое есть. Беда.