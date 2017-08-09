Во время раскопок под Днепром археологи нашли скифскую "амазонку" с украшениями (фото)
Поскольку могила была не нарушена, на руках и шее девушки были украшения: браслет и ожерелье. Еще рядом с ней в захоронении находилась чаша, небольшая амфора и колчан со стрелами.
Во время раскопок скифских курганов на территории Покровского ГОКа (бывш. Орджоникидзевского) археологи из Институтаархеологии Национальной академии наук Украины сделали сенсационную находку. Об этом сообщает "Днепр Вечерний".
Была обнаружена могила в которой находились остатки молодой девушки. К счастью, могила оказалась не разграбленной и это позволило сделать сенсационные выводы. По словам руководителя экспедиции, кандидата исторических наук Сергея Полина, девушка является своего рода амазонкой и скорее всего, погибла в бою.
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Поскольку могила была не нарушена, на руках и шее девушки были украшения: браслет и ожерелье. Еще рядом с ней в захоронении находилась чаша, небольшая амфора и колчан со стрелами. Неподалеку лежали останки коня.