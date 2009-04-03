Аделаджа попраздновал на 2 миллиона долларов

На празднование 15-летия «Посольства Божьего» потрачено около 2 млн. долларов.

Как сообщает «Газета по-киевски» (№ 61 от 3 апреля. 2009 года) со ссылкой на администрацию столичного Дворца спорта, в котором проводились юбилейные празднования, аренда помещения стоит 80 тыс. грн. в день, следовательно, за три дня «Посольство Божье» потратит 240 тыс. грн.

Опрос специалистов по организации праздников дал следующие цифры: прокат необходимой видеотехники и оборудования обойдется не меньше чем в 20 тыс. грн. Плюс 5 тыс. грн. – большие плазменные экраны и декорации зала – 20-30 тыс. грн.

«Арендовать помещение не так и дорого, основные деньги идут за обслуживание. Сейчас пикник на 100 человек на природе стоит где-то 30 тыс. грн., а мероприятие на 7–10 тыс. человек обойдется во много раз дороже», – рассказали в одном из киевских агентств, занимающихся организацией праздников.

Впрочем, пишет газета, основной расход церкви – не только аренда зала и специалистов, а оплата билетов и расселения гостей, которые приехали не только из Беларуси и России, но из Нигерии, США, Германии и даже стран Латинской Америки.

Специалисты оценили затраты пастора Сандея АДЕЛАДЖИ на сам праздник в 350–400 тыс. грн., а общую смету с доставкой и расселением гостей в 2–3 млн. долл. И то при условии, что много работы могли сделать сами прихожане – от регистрации до охраны зала.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «Кингз Кепитал», выдвинуло обвинения С.АДЕЛАДЖЕ.

Гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особо крупных размерах.

14 марта следователи во второй раз избрали для С.АДЕЛАДЖИ меру пресечения – подписку о невыезде.