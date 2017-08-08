"Живи сильно": в сети активно распространяется запись с Лободой, "рекламирующей" в 2013 году "Оплот"

В сети опубликовали видео, на котором известная украинская певица Светлана Лобода рекламирует пророссийскую организацию "Оплот", которая впоследствии стала террористической.

Видео было опубликовано в сети YouTube на канале "Оплот-инфо". Запись датирована 2013 годом, еще до начала войны на Донбассе, сообщает "Еспресо".

"Ну что, друзья, "Оплот" живи сильно", - говорит на видео певица.

Отметим, несмотря на срок давности сделанной записи, ее активно рарастиражировали в сети только сейчас.

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Напомним, "Оплот" был вначале бойцовским клубом из Харькова, который во время событий Евромайдана занял, вместе со своим лидером Евгением Жилиным, пророссийскую позицию.

Впоследствии члены донецкого отделения "Оплота", лидером которого был Александр Захарченко, отделились и создали собственный террористический батальон "Оплот".