"Знаток" истории Захарченко снова опозорился: "расстрелял" Зою Космодемьянскую (видео)

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко опять продемонстрировал "феноменальное знание" истории - "расстрелял" Зою Космодемьянскую.

Он заявил, что фашисты расстреляли героя СССР Зою Космодемьянскую, которую на самом деле повесили.

Читайте такжеПосле "Малороссии" боевиков понесло: придумали новый термин - "донбасситы" (видео)

"Я много помню случаев из истории, когда по приказу Сталина брали в плен кого-то из этого полка, не помню название, который расстрелял Зою Космодемьянскую", - рассказал Захарченко.

Зоя Космодемьянская была заброшена в 1941 году в немецкий тыл. Она - первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) во время Великой мировой войны. Ее пытали после захвата в плен и казнили через повешение.

Ранее пользователи соцсетей высмеяли слова главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко о том, что его прабабушка попала в концлагерь "Рейкьявик". Видимо, как предположили юзеры, боевик имел в виду Равенсбрюк. Такое заявление боевик сделал во время брифинга, фрагмент которого появился в сети.