Охранять подсудимых: в Нацгвардии рассказали о дополнительном наборе срочников

В Украине начат дополнительный набор на срочную службу в Национальную гвардию в соответствии с Указом президента №178/2017 «О проведении в августе 2017 призыва граждан на срочную военную службу в Национальную гвардию Украины», который вступил в силу сегодня, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

«Дополнительный отбор около 1 тысячи кандидатов для прохождения срочной службы в ряды Национальной гвардии проходит с целью подготовки к выполнению функции по охране органов и учреждений системы правосудия», - говорится в сообщении.

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Как разъясняют в НГУ, в соответствии с пунктом 39 раздела XII закона «О судоустройстве и статусе судей», эта функция временно возложена на подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции: «Временно, на период до начала выполнения в полном объеме полномочий Службы судебной охраны, поддержание общественного порядка в суде, пресечение проявлений неуважения к суду, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечение безопасности участников судебного процесса осуществляется подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии».

Отмечается, что набор срочников будет происходить исключительно в подразделения, выполняющие задачи по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых. К выполнению задач в зоне проведения АТО срочники привлекаться не будут.

Как сообщал УНИАН, 7 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении в августе 2017 призыва граждан на срочную военную службу в Национальную гвардию.

«Призвать в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальную гвардию пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправки в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», - отмечается в документе.