В Одесской области пограничники задержали молдаванина, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми

13:56, 07 августа 2017
Общество
216 0

6 августа пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Кучурган» при въезде в Украину обнаружили 43-летнего гражданина Молдовы, который последние полгода находится в международном розыске за торговлю людьми.

Молдаванин разыскивался за торговлю людьми / Фото : ua.golos.ua

В Одесской области пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 6 августа пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Кучурган» при въезде в Украину обнаружили 43-летнего гражданина Молдовы, который последние полгода находится в международном розыске за торговлю людьми.

Читайте такжеЗа продажу девушек на Кипр и в Турцию полиция задержала жительницу Николаева

О задержанном, который передан сотрудникам Национальной полиции, проинформировано Укрбюро Интерпола (Киев).

Как сообщал УНИАН, Папа Римский призвал бороться с торговлей людьми. Он назвал торговлю людьми жестоким преступлением, охарактеризовав его как «современное рабство». 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #торговля людьми