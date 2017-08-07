В Одесской области пограничники задержали молдаванина, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми

В Одесской области пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 6 августа пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Кучурган» при въезде в Украину обнаружили 43-летнего гражданина Молдовы, который последние полгода находится в международном розыске за торговлю людьми.

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О задержанном, который передан сотрудникам Национальной полиции, проинформировано Укрбюро Интерпола (Киев).

Как сообщал УНИАН, Папа Римский призвал бороться с торговлей людьми. Он назвал торговлю людьми жестоким преступлением, охарактеризовав его как «современное рабство».