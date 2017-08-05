Украина выдаст США обвиняемого в мошенничестве с ценными бумагами Халупского

Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос Соединенных Штатов Америки о выдаче подозреваемого в мошенничестве Владислава Халупского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, Халупский находился в розыске за совершение ряда преступлений, в том числе мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания средств на сумму около 30 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в августе подала иск по факту мошенничества к ряду профессиональных участников фондового рынка, среди которых, в частности, украинские инвесткомпании Concorde Bermuda и Jaspen Capital Partners, а также Неля Дубова, Александр Еременко, Владислав Халупский, Александр Макаров, Андрей Супранонок, Иван Турчинов.

Согласно иску, комиссия подозревает участников фондового рынка во взломе серверов с непубличной информацией, благодаря чему подозреваемым удалось получить незаконную прибыль в размере более 100 млн долл.

Многие из взломанных пресс-релизов сообщали о квартальных или годовых показателях финансовой деятельности компаний. С помощью этой информации мошенники смогли получить преимущество перед другими участниками рынка при заключении контрактов на покупку или продажу ценных бумаг.