Пришествие арбузов: в Киевскую область прибыла "баржа Гройсмана" (фоторепортаж)

Баржа с арбузами из Херсонщины уже прибыла в Переяслав-Хмельницкий на Киевщине. Далее ягоды грузовиками повезут в Киев, их уже перегрузили.

За путешествием арбузов, которое помпезно анонсировал премьер Владимир Гройсман, вся страна следила в режиме онлайн.

Читайте также"Баржа Гройсмана": херсонские арбузы показали после долгого путешествия (фото, видео)

Напомним, ранее Гройсман заявил о первой за 14 лет поставке арбузов из Херсона в Киев на барже. "Впервые за 14 лет херсонские арбузы отправятся в столицу не по автодорогам, а речным транспортом. Это – позитивная новость, которая говорит о том, что речное сообщение, которое, к сожалению, находится в упадке в последние годы, начинает возрождаться", - говорилось в сообщении премьера.

Пользователи соцсетей сразу начали распространять шутки из-за этого заявления Гройсмана.