Пришествие арбузов: в Киевскую область прибыла "баржа Гройсмана" (фоторепортаж)
Скоро распиаренные премьером арбузы с баржи прибудут грузовиками в столицу.
Баржа с арбузами из Херсонщины уже прибыла в Переяслав-Хмельницкий на Киевщине. Далее ягоды грузовиками повезут в Киев, их уже перегрузили.
За путешествием арбузов, которое помпезно анонсировал премьер Владимир Гройсман, вся страна следила в режиме онлайн.
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Напомним, ранее Гройсман заявил о первой за 14 лет поставке арбузов из Херсона в Киев на барже. "Впервые за 14 лет херсонские арбузы отправятся в столицу не по автодорогам, а речным транспортом. Это – позитивная новость, которая говорит о том, что речное сообщение, которое, к сожалению, находится в упадке в последние годы, начинает возрождаться", - говорилось в сообщении премьера.
Пользователи соцсетей сразу начали распространять шутки из-за этого заявления Гройсмана.
А тем временем арбуз из баржи уже даже завел свой аккаунт в Twitter:
Привет, друзья! Плывем по Днепру все в порядке. Скоро в столицу! Коллективное фото с коллегами pic.twitter.com/gCm3msV3cE— Арбуз с Баржи (@kavun_z_barzhi) 1 августа 2017 г.