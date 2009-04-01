Как Одесса празднует «Юморину-2009»

Сегодня на улицах и площадях исторической части Одессы жители и многочисленные гости «морской столицы» Украины традиционно празднуют «Юморину».

Как передает корреспондент УНИАН, на Думской площади, у здания горсовета, в 11.00 открывается выставка карикатур «Дружба начинается с улыбки», на углу Дерибасовской и Преображенской - конкурс «Караоке на Дерибасовской», а в месте пересечения Дерибасовской и Гаванной, - шоу-программа «Улыбаемся вместе с Одессой» группы артистов эстрады из Черкасс.

Поклонники Николая Гоголя собираются в Саду скульптур Литературного музея, где к 200-летнему юбилею открывается памятник писателя, а в самом Литературном музее - выставка «Н.В.Гоголь в Одессе».

В полдень на Приморском бульваре, у памятника Дюку де Ришелье, состоится презентация юмористической программы «Цирк – и только!» в исполнении артистов цирка, на Екатерининской площади - парад одесских команд КВН «Шутки в сторону», а на Театральной пощади - юмористическая развлекательная шоу-программа «Чтоб я так жил, как я люблю Одессу».

В 16.00 с Соборной площади стартует карнавальное шествие «Ще не вмерла Гуморина»: многотысячная колонна направится на Куликовое поле, где в 18.00 состоится праздничный гала-концерт «Одесса-мама принимает гостей» с участием звезд эстрады и одесских исполнителей, который завершится праздничным фейерверком и дискотекой.

Как сообщили УНИАН в горуправлении информации, в связи с проводимыми мероприятиями «Юморины-2009» на центральных улицах города частично перекрыто движение общественного транспорта. В частности, на улицах Подбельского, Ланжероновской, Садовой, Льва Толстого, Преображенской, Ришельевской, Пантелеймоновской и в районе Привокзальной площади, по которым будет проходить карнавальная колонна.