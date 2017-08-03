"С*чка Мэнсона не дает покоя": СМИ пытаются найти истину слов короля эпатажа на концерте в Киеве

Многие из них предположили, что Мэнсон оскорбил Россию. «Медуза» попыталась разобраться, что произошло на самом деле.

Американский рокер Мэрилин Мэнсон выступил 2 августа с концертом в Киеве. Там он сделал заявление с упоминанием Киева, Москвы и слова «сучки», которое на следующий день подхватили российские и украинские СМИ.

Вечером 2 августа, впервые за пять лет, в Киеве выступил Мэрилин Мэнсон. Перед тем, как исполнить песню «This is the New Shit», он крикнул со сцены: «Kiev! Now I donʼt want to be political, but you just made Moscow sound like your bitch». Корреспондент украинской «Комсомольской правды», присутствовавшая на концерте, решила, что музыкант говорил о себе: «Я стараюсь держаться подальше от политики, но вот же мы суки! Приехали к вам прямиком из Москвы!»

В свою очередь, "Обозреватель" пишет, что в "КП" деликатно перекрутили они цитату певца".

"На самом же деле рокер решил потроллить Москву, назвав ее "су*кой Украины". Об этом свидетельствует видео вышеупомянутого эпизода, которое появилось на канале блогера Артема Шпакова в YouTube", - пишет издание.

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Тему подхватили российские СМИ. Они ориентировались на видео, где слышны слова Мэнсона, и перевели также: «Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучку!»

Из росСМИ только «Московский комсомолец» предположил, что Мэнсон имел в виду не российско-украинские отношения, а активность фанатов на концерте.

"Судя по всему, именно так и было", пишет автор материала "Медузы". -Музыкант выступал в Москве всего за два дня до этого — 31 июля, — а его слова в цензурном переводе будут звучать так: «Киев!» (Громкие крики фанатов). «Не хочу лезть в политику, но Москва по сравнению с вами — щенки».