Посол Польши открыл кабинет польского языка в херсонской школе
03:28, 01 апреля 2009Общество
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Сообщает пресс-служба мэрии
Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ 31 марта открыл кабинет польского языка в Херсонской школе №11.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.
На церемонии присутствовал также Херсонский городской председатель Владимир САЛЬДО.
Согласно сообщению, кабинет открыт за счет польской стороны.
Также посол подарил школе комплекты учебников польского языка.
Польский язык в качестве факультатива введен в этой школе 4 года назад. Сейчас преподается как второй иностранный язык в 5-6 классах.
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