Посол Польши открыл кабинет польского языка в херсонской школе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ 31 марта открыл кабинет польского языка в Херсонской школе №11.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

На церемонии присутствовал также Херсонский городской председатель Владимир САЛЬДО.

Согласно сообщению, кабинет открыт за счет польской стороны.

Также посол подарил школе комплекты учебников польского языка.

Польский язык в качестве факультатива введен в этой школе 4 года назад. Сейчас преподается как второй иностранный язык в 5-6 классах.