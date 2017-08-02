"Без охраны и сопровождения": король эпатажа Мэрилин Мэнсон "скромно" приземлился в Киеве (видео)
11:40, 02 августа 2017Общество
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Без охраны и всякого сопровождения он вышел из рейса вместе с другими пассажирами в обычном терминале аэропорта Борисполь. Но отличался от других черной маской, прикрывавшей нижнюю часть лица.
В Киев прилетел Мэрилин Мэнсон / скриншот
Эпатажный рок-певец, известный в частности показом собственных ягодиц и сжиганием Библии во время концертов, на выступление в украинскую столицу прилетел довольно скромно.
Без охраны и всякого сопровождения он вышел из рейса вместе с другими пассажирами в обычном терминале аэропорта Борисполь. Но отличался от других черной маской, прикрывавшей нижнюю часть лица.
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Артист вместе с одноименным группой Marilyn Manson выступит перед украинской публикой второго августа во Дворце Спорта. На данный момент продажа билетов на мероприятие – приостановлена.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в Киеве дали концерт легендарные Depeche Mode.
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