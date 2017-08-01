Председатель Житомирской ОГА Гундич призвал аграриев подавать заявки на дотации из областного бюджета
Сегодня председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич призвал аграриев подавать заявки на дотации из областного бюджета.
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич призвал аграриев подавать заявки на дотации из областного бюджета. Как передает корреспондент УНИАН, это Гундич сделал во время рабочей поездки в Андрушевский район.
«Сегодня на примере «Импак» мы видим, как можно зарабатывать, обрабатывая землю в деревне и выращивать высококачественную продукцию без ГМО. Развитие такого производства является приоритетным для Житомирщины», - сказал Гундич.
Он сообщил также, что будет на местах проверять, как действуют в районах программы поддержки агробизнеса, призванные способствовать украинскому местному производителю.
«Вот, например, предприятие «Импак» среди других культур, засияло и гречку, и мы ожидаем, что до конца этого года оно подаст заявку на дотацию из областного бюджета по областной программе развития агропромышленного комплекса и получит средства как финансовое стимулирование своей деятельности», - добавил Гундич.
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Во время пребывания на указанном предприятии он ознакомился с его работой. Гундича и журналистам показали производственные линии, овощехранилища, технику и поля ЧП «Импак».
О рецептах успешного хозяйствования, которые успешно внедрили на этом предприятии. рассказал прессе и руководителю области директор ЧП «Импак» Сергей Малиновский.
По его словам, в украинских супермаркетах в фирменной упаковке есть отборная картошка, морковь, свекла, которые здесь, в Житомирской области, выращиваются, сохраняются и фирменно упаковываются на мощностях предприятия.
«Мы выращиваем продукцию на полях ЧП «Импак» с соблюдением всех самых строгих требований экологической безопасности. Предприятие начало деятельность в 1992 году и занимается выращиванием зерновых, картофеля, моркови, свеклы, репчатого лука с применением современной Овощеуборочные техники фирмы Grimme, которая не повреждает овощи », - сказал Малиновский.
Также прессе показали импортное оборудование, а также огромные овощехранилища, где овощи хранят в зимне-весенний период (именно из хранилищ овощи поступают на линии фасовки и своевременно и непрерывно поставляются в торговые сети в течение года - УНИАН).
Как сообщал УНИАН, частное предприятие «Импак» специализируется на производстве высококачественного посевного материала для производителей сельхозпродукции, отборных овощей, на выращивании зерновых и тому подобное.