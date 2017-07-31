"Жара": как украинские гастролеры "засветились" на фестивале РФ в Баку и соблазняли солиста Rammstein (фото)

Украинские знаменитости побывали на российском музыкальном фестивале «Жара» и уже успели поделиться первыми снимками с солнечного Баку.

С 27 по 30 июля в Баку состоялся музыкальный фестиваль «Жара», который собрал на одной сцене множество звезд. Мероприятие посетили и многочисленные украинские знаменитости, которые уже успели поделиться подробностями «Жары» на своих страницах в соцсетях.

Вера Брежнева, Ани Лорак, Светлана Лобода, Дима Монатик, София Ротару со своей семьей и многие другие - предлагаем посмотреть, как прошли 4 дня украинских селебрети в Баку.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн посетил фестиваль «Жара» в Баку, во время которого попросил о помощи из-за пристального внимания российских знаменитостей.

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В фестивале в Азербайджане участвовали многие российские артисты. Сам Линдеманн в фестивале не участвовал, он приехал в Баку как гость. Российские поп-звезды постоянно фотографировались с лидером Rammstein, причем немец на снимках выглядел несчастным. На это обратил внимание житель Баку Шамиль Рамазанов, который в шутку попросил Линдеманна дважды моргнуть, если того держат в заложниках.