Винничанин ради квартиры убил свою бабушку... молотком

В Виннице милиция задержала 34-летнего местного жителя, который убил свою бабушку ради квартиры.

Как УНИАН сообщили в центре связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, 23 марта в Ленинский райотдел милиции обратилась 57-летняя винничанка с заявлением о том, что 9 марта ушла из дому и не вернулась ее 81-летняя мать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 26 марта работниками правоохранительных органов было установлено, что пенсионерка была убита ее внуком, а тело спрятано в лесном массиве винницкого «Лесопарка».

Милиция выяснила, что 34-летний неработающий винничанин 9 марта убил свою бабушку молотком с целью завладения ее квартирой. Той же ночью, чтобы скрыть следы преступления, убийца поместил труп пенсионерки в спортивную сумку и закопал тело в «Лесопарке».

Преступник задержан.

По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ст.115 ч.1 УКУ (преднамеренное убийство).