Налоговая накрыла конвертационный центр с оборотом 500 миллионов

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Донецкой области разоблачили мощный конвертационный центр, годовой оборот которого превышал 500 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Управлении налоговой милиции ГНА в Донецкой области, задержаны трое жителей города Донецка, которые организовали деятельность криминальной группировки с целью предоставления услуг по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений.

В состав группировки входило до десяти участников – дилеров, бухгалтеров и курьеров. Денежные потоки направлялись ими через счета фиктивных предприятий, которые открывались на подставных лиц в банковских учреждениях городов Донецка, Симферополя, Одессы, Киева, а затем переводились в наличность и легализовывались.

Одним из направлений деятельности криминальной группировки была легализация средств, полученных путем хищений на предприятиях государственной формы собственности по предварительному сговору с должностными лицами этих предприятий.

Годовой оборот средств на счетах конвертационного центра превышал 500 млн. грн. В связи с межрегиональным характером деятельности криминальной группировки для разоблачения ее деятельности было привлечено более 70 оперативных сотрудников налоговой милиции ГНА в Донецкой области.

Во время проведения обысков в офисных помещениях и по месту жительства «конвертаторов» налоговики изъяли регистрационные и бухгалтерские документы, штампы и печати 22 предприятий с признаками фиктивности. Наложен арест на 63 текущих счета, задействованных в нелегальной деятельности, изъято наличностью 125 тыс. долларов США, на счетах фиктивных предприятий арестовано почти 5 млн. грн.

В отношении троих задержанных организаторов преступной группировки возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство, нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности и легализацию средств, полученных преступным путем.