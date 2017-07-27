В Киеве осенью следующего года откроется первый в Украине Музей науки

В Украине будет создан первый Музей науки, который станет площадкой научного образования. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, его разместят в Киеве по адресу ул. Антоновича, 180.

Читайте такжеВ Житомире состоялись семейные фестивали "Город профессий" и "Family City work"Здание, которое будут реконструировать, имеет 5 тыс. м2 свободных площадей. Сейчас в нем размещается УкрИНТЭИ и Государственная научно-техническая библиотека. После реконструкции они получат отремонтированные помещения с современными системами отопления и вентиляции, архивным и библиотечным оборудованием.

«В результате реализации этого проекта миллионы украинских детей смогут не только узнать много интересного об окружающем мире, но и получить первый практический опыт научной работы. Они смогут заниматься в секциях, проводить опыты, эксперименты, а в старшем возрасте - представить собственные научные разработки и воплощать их в жизнь», - отметил заместитель министра образования и науки Роман Греба.

Образовательное пространство будет многофункциональным и будет иметь несколько десятков различных зон. Это - экспозиции (химия, физика, космос, подводный мир, работы и др.), площадки для мастер-классов и видеодемонстраций, научный театр, зона невесомости, лабиринт, открытая библиотека и тому подобное.

Планируется, что музей станет площадкой научного образования, на базе которого построят непрерывную образовательную вертикаль - от детского удивления, вызванного первым научным опытом, до первого научного открытия и интеллектуального стартапа.

Чтобы реализовать эту идею, комплекс поделят на такие пространства: эксплораториум - образовательные площадки с интерактивными экспонатами, объясняющими действие законов природы (дошкольный возраст, младшая школа); детские научные исследования (младшая и базовая школы); научные секции (базовая и старшая школы); открытые лаборатории - для опытно-экспериментальной работы по естественным, точным, инженерным, общественным и гуманитарным дисциплинам (старшая школа); научный коворкинг и научный инкубатор - для доведения научных идей к внедрению (старшая школа, студенты, молодые ученые); тренинговый центр для педагогов и профориентационный и диагностический центры для детей и подростков.

Отмечается, что базой для нового образовательного пространства станет ученическая научно-исследовательская лаборатория и другие наработки в этой сфере Малой академии наук. МАН также станет составителем музея, а специалисты академии будут принимать непосредственное участие в его создании. К этому процессу приобщат и польских экспертов, которые в свое время создали Центр науки «Коперник» в Варшаве.

Ориентировочная стоимость проекта - 150 млн грн. Его реализация рассчитана на один год. Проектные работы планируется начать уже в августе, а строительные работы - в октябре этого года.