В Михайловском соборе Киева освятили икону "Богородица - покровительница украинских воинов"

В Михайловском Златоверхом соборе состоялось освящение иконы "Пресвятая Богородица - покровительница украинских воинов".

Как передает корреспондент УНИАН, в освящении иконы принял участие патриарший наместник митрополит Епифаний и председатель Синодального управления военного духовенства УПЦ КП митрополит Иоанн (Яременко).

Как рассказал журналистам митрополит Иоанн, после освящения икона временно будет находиться в киевском храме на Татарке, а когда построят гарнизонный храм, ее перенесут туда.

Иконописец Юрий Никитин рассказал, что на иконе он отразил как исторических персонажей, так и людей, которые олицетворяют ту или иную историческую эпоху. Слева на иконе изображены князь Владимир, Иван Мазепа, воин УПА, Черный Запорожец (представитель Украинской повстанческих сил начала ХХ века), за ними изображены участник Майдана с металлическим щитом и в каске, затем современный солдат Вооруженных сил и боец спецподразделения СБУ "Альфа" в шлеме, балаклаве и тактических очках. Над ними посередине иконы изображен Архистратиг Михаил с мечом, сверху их благословляет Пресвятая Богородица. На заднем плане изображен правый берег Днепра с крупнейшими православными святынями - Киево-Печерской Лаврой, Софийским и Михайловским соборами, памятником князю Владимиру и Андреевской церковью. Под ногами у изображенных на иконе людей иконописец нарисовал красные маки, символизирующие пролитую за Украину кровь.

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"Из исторических лиц на иконе - князь Владимир и Мазепа. Все остальные - символическое олицетворение. Я работал над ней около двух недель", - рассказал художник.

Следует также отметить, что участник Майдана, изображенный на иконе, похож на одного из первых погибших на Майдане - Сергея Нигояна. Никитин объяснил это так: "Это, возможно, получилось подсознательно, ведь я не стремился к конкретике. Пожалуй, первые жертвы на Майдане сохранились в подсознании".