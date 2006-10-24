RosUkrEnergo продаст Украине 55 млрд. кубометров газа по 130 долларов

«УкрГаз-Энерго» и RosUkrEnergo подписали соглашение о поставке в Украину в 2007 году 55 млрд. кубометров газа по 130 долл. за тыс. кубометров

Киев. 24 октября. УНИАН. Сегодня в Москве компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) и ЗАО «УкрГаз-Энерго» (Украина, Киев) подписали дополнение к Договору купли-продажи природного газа от 2 февраля 2006 г. на 2006-2010 годы. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, текст которого передан УНИАН.

В сообщении отмечается, что в соответствии с подписанным дополнением, в 2007 году в адрес ЗАО «УкрГаз-Энерго» будет поставлено не менее 55 млрд. кубометров природного газа среднеазиатского происхождения по цене 130 долл. за 1000 кубометров.

Стороны также согласовали объемы поставок газа в период 2008-2009 гг. Формирование цены на поставляемый газ будет производиться сторонами исходя из экономики закупок природного газа в странах среднеазиатского региона.

Справка УНИАН. 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину. Украина будет покупать российский газ в 2006 году по цене 95 долл. за тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго», которая, в свою очередь, будет покупать российский газ у «Газпрома» по цене 230 долл. за тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» будет компенсироваться более низкой стоимостью газа из Средней Азии.

Тариф на транспортировку российского газа по территории Украины в соответствии с договоренностями равен 1,6 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км и будет оплачиваться в денежной форме.

Согласно подписанному 4 января в Москве соглашению, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину.

«УкрГаз-Энерго» поставляет природный газ промышленным потребителям Украины со 2-го квартала 2006 года по единственной цене 655 грн./1.000 куб. м (включая все действующие налоги и сборы). ДК «Газ Украины» и другие газотрейдеры реализуют потребителям импортированный газ по цене 670 грн./1.000 куб. м.

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского природного газа в Украину с начала 2006 года.

RosUkrEnergo на 50% принадлежит «Газпрому», остальные 50% принадлежат компании Centragas Holding и находятся в номинальном держании Raiffeisen Investment. Бенефициарами Centragas Holding являются украинские предприниматели Дмитрий ФИРТАШ - 40% и Иван ФУРСИН - 10%.