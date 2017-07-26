Участники АТО возглавят в этом году крестный ход

Крестный ход, организованный Киевским патриархатом 28 июля, возглавят наряду с руководителями церкви участники АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам рассказал патриарший наместник митрополит Епифаний.

Он рассказал, что крестный ход пройдет по маршруту от Владимирского кафедрального собора до памятника Владимиру через Софийскую и Михайловскую площади.

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"По случаю Дня крещения Руси-Украины состоится патриаршее богослужение в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе. После завершения божественной литургии состоится всеукраинский крестный ход от Владимирского собора к памятнику равноапостольному князю Владимиру", - сказал Епифаний.

В свою очередь председатель Синодального управления военного духовенства митрополит Иоанн рассказал, что в этом году крестный ход возглавит колонна ветеранов АТО, которые будут нести икону Пресвятой Богородицы. С ними будут идти военные священники.