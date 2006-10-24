Председатель правительства Российской Федерации Михаил ФРАДКОВ заявляет об окончательном выходе России из проекта Ан-70.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге по итогам заседания Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

«Что касается Ан-70 то, мы подводим черту с учетом отсутствия на сегодняшний день заинтересованности Вооруженных сил России в приобретении этого типа самолетов», - сказал М.ФРАДКОВ.

Вместе с тем он отметил, что пока остаются неразрешенными вопросы, связанные с определением затрат, понесенных участниками проекта, и определения интеллектуальной стоимости этих затрат, а также вопрос взаимных финансовых обязательств сторон.

«Поэтому потребуется определенное время для того, чтобы закрыть одну тему и с не меньшим энтузиазмом продолжить сотрудничество по другим темам авиационной промышленности», - резюмировал М.ФРАДКОВ.

Справка УНИАН. Создание самолета Ан-70 - совместный украинско-российский проект. Самолет Ан-70 предназначен для транспортировки грузов массой до 47 тонн, десантирования парашютистов и техники. Среди военно-транспортных самолетов лишь Ан-70 садится на грунтовые площадки длиной 600-900 м и может перевозить всю номенклатуру военных грузов стран СНГ и НАТО.

В июле 2006 г. правительство России приняло решение начать переговоры с Украиной о прекращении совместного проекта по созданию и серийному производству военно-транспортного самолета Ан-70.

16 августа в Сочи украинский премьер Виктор ЯНУКОВИЧ предложил России еще раз подумать над совместным завершением проекта Ан-70. «Мы в очередной раз предложили закончить проект и провести его сертификацию», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.