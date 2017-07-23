В СБУ назвали количество пленных украинцев на Донбассе и в России

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе удерживают в плену 134 украинца. Пропавшими без вести считают 411 граждан Украины. Утешительная цифра единственная более трех тысяч украинцев удалось освободить из плена с начала войны на Донбассе. Об этом заявил председатель службы безопасности Украины Василий Грицак, говорится в сюжете ТСН.

Официальные данные СБУ - десять украинцев на территории России и более сорока - в оккупированном Крыму. Все или в ожидании приговора или уже его получили. Шпионаж, терроризм, экстремизм - это то, что вешают на наших граждан кремлевские суды. Фактически же все обвинения можно свести к единому, более правдивомуо - пленный за патриотизм.

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К сожалению, о судьбе многих пленников Кремля информации нет. Украинские консулы, правозащитники бирають ее буквально по крупицам.

Напомним, в Луганской области задержали российского военнослужащего Виктора Агеева, которого, по данным ВВС, вызвали на службу в Алтайском крае. Его мать, друзья и бывшие сослуживцы подтвердили, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Мать Агеева настаивает на том, что ее сын находился на службе в ВС РФ и даже получил в мае этого года звание ефрейтора. Тогда как в минобороны РФ заявили, что пленник украинцев в Луганской области россиянин в прошлом году уволился в запас.