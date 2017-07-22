Пленный российский военный Агеев в очередной раз отрицает участие России в войне на Донбассе

Украина впустила в страну мать пленного на Донбассе российского военного Светлану Агееву и обеспечила ей встречу с сыном. Свидание произошло в СИЗО города Старобельск Луганской области, сообщает ТСН.

Свою причастность к российской армии Агеев не отрицает, только добавляет, что, по его мнению, она здесь обеспечивает едва ли не миротворческую миссию. На вопрос о миссии русских солдат на Донбассе он ответил: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР". А на уточнение, от кого, сказал: "От Вооруженных Сил Украины".

При этом пленный до сих пор убежден, что его страна войну с Украиной не ведет. "Что войну ведет – с этим я не согласен. Все-таки помогает Луганску и Донецку, просто помогает – гуманитарная помощь там, продукты", - говорит российский военнослужащий, которого задержали в составе ДРГ в районе Желобка на линии фронта АТО с оружием в руках.

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Ранее Агеев это объяснял тем, что военные стояли и охраняли сами себя. Теперь у него появилась новая версия событий – из РФ он приехал по собственному желанию, подписал контракт с террористами, оружие получил от боевиков. "Это было мое желание, мне хотелось там служить. Приехали, нас встретили, отвезли в военкомат Луганска. Там мы прошли повторную медицинскую комиссию, отправились в подразделение. Это же работа: сказали делать – значит, делаешь", - пояснил журналистам российский солдат.

Украинские силовики объясняют, что разрешением на встречу матери с сыном хотели показать открытость – и даже пошли на выполнение условий россиян относительно отсутствия украинских журналистов. Мать Агеева открыто критиковать ложь российской пропаганды даже после увиденного не решается. "Недоговаривают", - характеризует она ее. На вопрос, есть ли все-таки российские военные на Донбассе, отвечает уклончиво: "Есть, нет – я не военный политик. Наверное, есть. Самое главное – это найти выход из ситуации нашим политикам, нашим президентам. Я проехала по Украине, ничего плохого не встретила, отношение хорошее", - говорит россиянка.

Сам же Агеев признался, что вплоть до сегодня не знал, что официальные вооруженные силы его страны от него отказались, и даже из консульства никто к нему не приезжал.

Как уже сообщалось, в плену на Донбассе российский военнослужащий Виктор Агеев встретился с матерью. Подробности встречи со Старобельска сообщил журналист российской "Новой газеты" Павел Каныгин.