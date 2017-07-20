В Запорожье на предприятиях экс-регионала Богуслаева проходят обыски

В Запорожье сотрудники правоохранительных органов проводят обыски на заводе «Мотор Сич» и в офисах «Мотор Банка», принадлежащих народному депутату Украины Вячеславу Богуслаеву.

В пресс-службе Управления СБУ в Запорожской области УНИАН сообщили, что следственные действия проводят сотрудники из Киева.

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На предприятии УНИАН подтвердили факт проведения обысков, однако пока не комментируют информацию, при этом обещая предоставить ее завтра.

Богуслаев – народный депутат Украины нескольких созывов, член парламентской фракции «Воля народа».

После обнародования декларации о доходах Богуслаева разгорелся скандал, поскольку стало известно, что он является конечным бенефициаром ряда российских компаний.