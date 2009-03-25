Договоренности по ГТС - это дешевый кредит без политических условий

В целом договоренности, заключенные в Брюсселе по модернизации украинской газотранспортной системы, безусловно, положительны для Украины, так как представляют собой крайне дешевый кредит без каких-либо очевидных дополнительных политических условий.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Исмаил САФАРАЛИЕВ.

В то же время, по его словам, вопрос практического выделения заявленных 2,56 млрд. долларов остается открытым, поскольку Брюссельская декларация является только первым шагом в долгом процессе, который должен завершиться в 2016 году. По мнению аналитика, многое будет зависеть от готовности Украины придерживаться представленного бизнес-плана, а также от выполнения взятых на себя обязательств по реформам газовой отрасли, в частности по предоставлению финансовой независимости "Укртрансгазу".

С другой стороны, отмечает И.САФАРАЛИЕВ, не может не беспокоить реакция России на подписанный документ, учитывая, что она практически осталась в стороне от процесса. "Однако, мы ожидаем, что в скором и ЕС, и Украина все-таки вовлекут РФ как полноценного участника процесса, поскольку как поставщик газа Россия имеет реальные рычаги влияния на успех инициативы", - отметил аналитик. "Как бонус, необходимо подчеркнуть давно не наблюдавшуюся слаженность в продвижении процесса со стороны Президента и премьер-министра", - добавил он.