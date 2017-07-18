В полном составе легендарный Depeche Mode прибыл в Киев (видео)

Несмотря на госпитализацию солиста в Минске, в Киев коллектив прибыл в полном составе. Снять первые секунды пребывания рокеров в Украине удалось ТСН.

Читайте такжеСолист Depeche Mode попал в больницу накануне концерта в Киеве

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 19 июля в рамках мирового тура Global Tour Spirit Depeche Mode выступят с концертом в Киеве. Грандиозный концерт состоится на НСК "Олимпийский" в 19:45. Но накануне стало известно, что выступление Depeche Mode в Киеве могло не состояться. 17 июля концерт в Минске пришлось отменить. А все потому, что фронтмена группы Дэйва Гаана госпитализировали в одну из больниц белорусской столицы с кишечным расстройством.