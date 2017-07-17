Украинские гастролеры поздравили с юбилеем любимого певца Путина, попавшего в списки СБУ

Украинские гастролеры поздравили известного российского певца Григория Лепса с юбилеем.

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Певец Григорий Лепс, которому в 2015 году запретили во въезде в Украину, отпраздновал юбилей - 55 лет.

Ани Лорак опубликовала в своем микроблоге фото с Лепсом. "С Днём рождения, дорогой и всеми любимый Гриша! Здоровья, вдохновения и творчества! Ценю нашу дружбу и всегда счастлива выступать на одной сцене. Пусть музыка всегда звучит в сердце!", - подписала она снимок.

Позже Лорак опубликовала фото с мужем, сделанное на праздновании юбилея Лепса.

Также поздравила в соцсетях певца и Светлана Лобода. Она также отметила, что едет поздравлять друга.

Поздравил юбиляра и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который ранее заявлял, что Григорий Лепс является любимым певцом Владимира Путина.