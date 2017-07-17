"В контакте с оккупантом": Лобода и Барских выступили на фестивале, посвященном запрещенной в Украине соцсети
Пока "Вконтакте" под санкциями в Украине, Лобода и Барских дают концерты в честь соцсети в России.
Украинские исполнители Светлана Лобода и Макс Барских стали участниками очередного российского фестиваля, который 15 июля стартовал в Санкт-Петербурге.
Светлана Лобода и Максим Барский не просто поехали в очередной раз выступить перед публикой страны-оккупанта, а еще и приняли участие в фестивале, организованном социальной сетью "ВКонтакте".
Соответствующими фото и видео музыканты поделились в Instagram.
Пользователей возмутила такая безпринципность представителей отечественной эстрады, о чем они отписались в комментариях.
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Сами певцы не скрывают поездок.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет.
В санкционном списке оказались, в частности, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".