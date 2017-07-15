Сегодня День украинских миротворцев: чиновники поздравили воинов

Сегодня, 15 июля, в Украине отмечают День украинских миротворцев. Верховная Рада учредила этот праздник в 2013 году.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил военнослужащих по случаю Дня украинских миротворцев.

Текст поздравления передан УНИАН пресс-службой СНБО.

Турчинов отметил, что за годы участия в международной миротворческой деятельности Украина вошла в первую двадцатку государств-миротворцев.

«Участие военнослужащих Вооруженных Сил Украины в операциях по поддержанию мира под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил в странах Европы, Средней Азии, Африки способствует росту авторитета нашего государства как надежного партнера и влиятельного субъекта в системе европейской и мировой безопасности», - подчеркнул он.

Турчинов напомнил, что, когда враг пришел в Украину, воины-участники миротворческих миссий начали мужественно защищать мир на своей земле, достойно и самоотверженно выполняя свой воинский долг на востоке страны, защищая граждан от российского агрессора.

«Склоняем головы перед героями, которые погибли, выполняя благородную миссию защиты мира, предотвращая и ликвидируя угрозы жизни людей! Ваш подвиг никогда не будет забыт!», - подчеркнул секретарь СНБО.

Он выразил уверенность, что украинские миротворцы-патриоты и в дальнейшем будут приумножать свой вклад в урегулирование опасных конфликтов, высоко нести Государственный Флаг Украины за ее пределами.

Также украинских миротворцев поздравил министр обороны Степан Полторак.

«Сегодня Украина остается одной из ведущих стран в Европе по численности миротворцев, направляемых в состав миссий под эгидой ООН. Это укрепляет имидж государства на международной арене и доказывает высокий авторитет Вооруженных сил далеко за ее пределами», — написал он на странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что на разных континентах планеты мирные жители знают и помнят о доблести и миролюбии, профессионализме и мужестве украинских миротворцев.

Полторак поблагодарил участников миротворческих миссий за мужество и героизм и пожелал их семьям счастья и крепкого здоровья.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также поздравил миротворцев.

«Сегодня День украинских миротворцев. Поздравляю наших военнослужащих, несущих службу в разных уголках планеты!» - написал он в Facebook.