Апелляционный суд Киева отказался увеличить залог за Гужву

Апелляционный суд Киева отказался увеличить залог за главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву.

Читайте такжеГужве вручили повестку на допрос по делу о расстрелах на МайданеТаким образом, суд отклонил ходатайство прокуратуры, которая требовала увеличения залога в 3,2 млн грн. Как передает корреспондент УНИАН, коллегия Апелляционного суда Киева отказала в удовлетворении ходатайства как защитникам Игоря Гужвы, так и стороне обвинения, и решила оставить решение суда первой инстанции в силе.

Таким образом, Гужва продолжает находиться под залогом в 544 тыс. грн. Срок действия данной меры пресечения до 20 августа текущего года.

Как сообщал УНИАН, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания Страна.ua. В отношении него открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство").

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от Радикальной партии Линько $20 тыс. После получения половины суммы, $10 тыс., Гужва был задержан.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

26 июня за Гужву внесли залог, 27 июня его выпустили из СИЗО.

29 июня прокуратура подала апелляционную жалобу на размер залога для руководителя интернет-издания Страна.ua Гужвы, задержанного за вымогательство.

30 июня Гужва сообщил, что ему вручили повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане.

В прокуратуре Киева объяснили, что, не оспаривая заключение суда первой инстанции относительно обоснованности подозрения и наличия оснований для применения в отношении Гужвы меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, размер залога в сумме 544 тыс. грн считают недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого. Поэтому прокуратура просит Апелляционный суд Киева отменить решение суда первой инстанции и принять новое, применив для Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн 200 тыс. грн.