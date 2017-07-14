В шортах и без макияжа: в Сети появились новые фото похудевшей Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева продолжает приятно поражать своих поклонников своей физической формой. Так, в Сети опубликованы снимки, на которых певицу можно увидеть в коротких шортах, без макияжа и рядом с Галкиным.

Фоловеры в комментариях под фотографиями засыпают "примадонну" комплиментами относительно ее внешнего вида.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Галкин снял видео об отдыхе супругов в Юрмале, на котором можно увидеть прекрасную физическую форму народной артистки СССР, которой в апреле этого года исполнилось 68 лет.