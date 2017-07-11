В Харькове открыли набор в патрульную полицию для нового подразделения

В Харькове стартовал дополнительный набор на службу в патрульную полицию. Об этом сообщил глава патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук.

Читайте такжеВо Львове изменилось руководство патрульной полицииОбучение длится 4 месяца. В этот период, кандидаты на должность патрульного проходят физическую подготовку и учат законы.

Основные требования - хорошая физическая подготовка, отсутствие судимости и знание законов Украины. Возраст кандидатов – от 20-ти и до 35-ти лет.

«В патрульной полиции Харькова есть 250 вакантных должностей. Набор проводится для патрулирования трасс государственного и международного значения. Патрульные будут работать в дорожной патрульной полиции и группе быстрого реагирования», – сказал Лисничук.

Чтобы принять участие в конкурсе, требуется заполнить анкету на официальном сайте и выбрать дату для подачи необходимых документов. Финальным этапом конкурса является собеседование с комиссией патрульной полиции. Также кандидаты проходят тестирование.

Отметим, что за все время существования Харьковской патрульной полиции уволилось 90 сотрудников. Большинство случаев связано с отсутствием финансовой мотивации.