В Хорошеве завершили термосанацию гимназии, сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, работы по термосанации Хорошевской гимназии выполнены на 100% в сроки, установленные председателем Житомирской ОГА Игорем Гундичем. Теперь учебное заведение - с утепленными стенами, замененными окнами и новой крышей.

По словам председателя Хорошевской РГА Галины Ширченко, работы по термосанации школы полностью завершены.

"Гимназия является опорной школой и до 1 сентября этого года здесь необходимо обустроить библиотеку. Сейчас проводятся все соответствующие технические ремонтные работы для обустройства библиотеки современного образца», – сообщила Ширченко.

Работы по реконструкции помещения Хорошевской гимназии включали в себя утепление стен, замену окон и крыши, и проводились за счет 4,14 млн грн средств Государственного фонда регионального развития и за 460 тыс грн средств местного бюджета.

"В гимназии уже проведен текущий ремонт спортзала. Сейчас проводится ремонт в школьной столовой, а в ближайшие дни начнутся работы по замене санузлов",- отмечают в ОГА.