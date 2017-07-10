Отношение украинцев к России остается лучше, чем россиян к Украине - опрос

Отношение населения Украины к России остается лучшим, чем отношение населения России к Украине, количество положительно настроенных украинцев растет (февраль 2017 г. - 39%, май 2017 г. - 44%).

Об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр».

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Опрос также показал, что ситуация в России прямо противоположная - количество положительно относящихся к Украине людей уменьшилось с начала года на 8 процентных пунктов (январь 2017 г. - 34%, май 2017 г. - 26%).

По сравнению с февралем этого года количество отрицательно настроенных украинцев в России уменьшилось, в феврале их было 46%, в мае - 37%. В России это количество увеличилось с 54% в январе до 59% в мае.

По сравнению с февралем 2017 г. количество украинцев, отрицательно относящихся к России, существенно уменьшилось во всех регионах, кроме Восточного: Западный (было 69%, стало 56%), Центральный (было 55%, стало 42%), Южный (было 25%, стало 19%). В Восточном регионе количество отрицательно настроенных в отношении России практически не изменилось (было 16%, стало 19%, но эта разница незначительна).

Справка. С 20 по 29 мая 2017 г. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

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Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей близких к 50%; 2,8% - для показателей близких к 25%; 2,0% - для показателей близких к 10%; 1,4% - для показателей близких к 5%.

«Левада-центр» проводил опрос по репрезентативной выборке населения России. В период 19-22 мая 2017 года было опрошено 1601 человек в возрасте старше 18 лет.

В ходе исследования украинцам задавался вопрос: «Как вы в целом сейчас относитесь к России?», а россиянам «Как вы в целом сейчас относитесь к Украине?».