Больше трети россиян хотят введения виз с Украиной - опрос
14:35, 23 июня 2017Мир
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9% россиян считают, что Россия и Украина должны объединиться в одно государство.
Иллюстрация / REUTERS
Более трети россиян считают, что Россия с Украиной должны закрыть границы и ввести визовый режим. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.
35% уверены, что отношения двух стран должны быть такими же, как и со всеми другими государствами, – с закрытыми границами, визами, таможнями.
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Ровно половина опрошенных (50%) считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен.
9% граждан считают, что Россия и Украина должны объединиться в одно государство.
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