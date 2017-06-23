Больше трети россиян хотят введения виз с Украиной - опрос

Более трети россиян считают, что Россия с Украиной должны закрыть границы и ввести визовый режим. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

35% уверены, что отношения двух стран должны быть такими же, как и со всеми другими государствами, – с закрытыми границами, визами, таможнями.

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Ровно половина опрошенных (50%) считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен.

9% граждан считают, что Россия и Украина должны объединиться в одно государство.