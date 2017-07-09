ONUKA о перебитом рекламой выступлении группы на Евровидении: это пошло нам на пользу (видео)

Фронтвумен украинской группы ONUKA Ната Жижченко прокомментировала инцидент, который произошел с коллективом во время выступления на конкурсе Евровидение-2017, когда во время его выступления пустили рекламу, передает ТСН слова певицы "Светской жизни".

Жижченко призналась, что ее эта ситуация не возмутила, а, даже, наоборот, повеселила.

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"Меня это очень повеселило, потому что это как и ирония судьбы, как и весь абсурд, который нас просто сопровождает весь творческий период. Слава богу, что я узнала об этом за 10 минут до выступления, предупредила своих родных. Потому что бабушка этого бы точно не пережила. К сожалению, из 47 стран только три ушли на рекламу, и Украина в числе них. Но, мне кажется, что именно эта ситуация настолько возмутила аудиторию, что это выступление посмотрело гораздо больше людей, чем если бы его показали в трансляции. Поэтому, мне кажется, эта ситуация пошла нам на пользу и стать героем такого скандала нам очень выгодно, как бы это эгоистично не звучало", - отметила она.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ONUKA была звездной гостьей музыкального конкурса. Когда коллектив вышел на сцену, канал UA:Первый, транслировавший конкурс, вместо выступления коллектива пустил рекламу.