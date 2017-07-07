На Харьковщине трое друзей-шутников вызвали полицию на ложное дело

О похищении друзей сообщили ради развлечения в полицию трое детей из поселка Котляр под Харьковом. За детские "забавы" будут отвечать родители. Об этом сообщили в Нацполиции в Харьковской области, информирует "Багнет".

В отношении родителей составлены административные протоколы в связи с невыполнением ими обязанностей по воспитанию детей.

"Дело в том, что 5 июля около 19:00 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение от девятилетней девочки, жительницы поселка Котляр, о том, что ее друзей похитили", - сообщают в пресс-службе полиции.

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На месте происшествия компания детей 9-10 лет рассказала полицейским, что ее подруг похитили незнакомцы, накинув на головы мешки и посадив в машину.

По словам пресс-офицера пресс-службы, после тщательной проверки полицейские установили, что факта совершения преступления не было, а дети все придумали.

В присутствии родителей школьники признались, что им стало скучно.

"Чтобы развлечься, дети придумали детективную историю со своим участием, взяли мобильный телефон и рассказали эту историю полиции", - пояснила пресс-офицер.

Стало известно, что в дополнение к админпротоколам в отношении родителей, с детьми провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.