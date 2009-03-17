Еврокомиссия заинтересовалась, куда исчезает багаж в аэропортах

Еврокомиссия решила провести расследование случаев потери багажа в аэропортах.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующее решение одобрил сегодня вице-президент комиссии, ответственный за вопрос транспорта, Антонио ТАЙАНИ.

Согласно сообщению, решение было принято вице-президентом после того, как Совет пользователей воздушного транспорта Великобритании обнародовал цифры о потерях багажа пассажиров.

В рамках расследования Еврокомиссия, в частности, будет просить Международный совет аэропортов и Ассоциацию европейских авиалиний, а также другие организации предоставить соответствующую информацию.

“Защита прав пассажиров является основным компонентом европейской транспортной политики. Комиссия хочет быть ближе к своим гражданам, предложив им решение проблем, с которыми они сталкиваются”, - заявил по этому поводу А.ТАЙАНИ.

По данным обнародованного сегодня доклада Совета пользователей воздушного транспорта Великобритании, в 2007 году авиакомпании в мире неправильно направили 42 млн. единиц багажа против 30 млн. – в 2005 году.