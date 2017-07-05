Суд отложил рассмотрение жалобы экс-регионалки на переименование проспекта Ватутина на Шухевича

Судья Окружного административного суда Киева Руслан Арсирий объявил перерыв в судебном заседании по иску двух общественных организаций, возглавляемых экс-нардепом от Партии регионов Ириной Бережной и ее матерью Еленой Бережной, к Киевскому городскому совету относительно обжалования переименования проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича как минимум до августа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании судья отказал истцам в отводе себя, поскольку такой отвод по аналогичным основаниям уже объявлялся в суде ранее.

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Также судья заявил, что следующее заседании по данному делу состоится не ранее августа в связи с отпуском судьи.

По словам истцов по данному делу, они получили повестки на заседание на 31 августа.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Киевсовет проголосовал за переименование проспекта имени генерала Ватутина, присвоив проспекту имя главного командира УПА Шухевича. Соответствующее решение поддержали 69 депутатов.

По информации фракции ВО «Свобода» в Киевсовете, которая принимала участие в подготовке проекта решения Киевсовета о переименовании проспекта Ватутина, 12 июня судья Арсирий своим постановлением приостановил решение о переименовании проспекта, удовлетворив иск в суд общественных организаций "Антифашистская правозащитная лига" и "Еврейская правозащитная группа".

В свою очередь, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что суд не запрещал переименовывать проспект генерала Ватутина.

13 июня мэр Виталий Кличко заявил, что Киевсовет готов отстаивать в суде свое решение о переименовании проспекта.