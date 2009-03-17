Межбанковский доллар к закрытию торгов полез вверх

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0800/8,1800, к 11:00 спрэд сузился – 8,1050/8,1800, а к 12:00 цены установились на значениях 8,1450/8,1650. К закрытию ценовые уровни выросли до 8,1850/8,2250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:45 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2325/0,2365, к закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2350/0,2365. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,5000 (-0,1800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2930/1,3030. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4840/10,6200, к 11:00 цены повысились до 10,5190/10,6225, а к 12:00 спрэд максимально сузился – 10,5735/10,6135. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривня снова ушли вверх – 10,6100/10,6755.