Лозовой призвал Луценко поклониться мощам и покаяться

Народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой призвал генерального прокурора Украины Юрия Луценко поклониться мощам и покаяться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания регламентного комитета, который рассматривает представление прокуратуры на него.

Обращаясь к Луценко, Лозовой сказал, что мощи, которые ему принадлежат, были оценены в более чем 121 тысячу гривень.

"Я понимаю, что для вас, как для человека коммунистического происхождения, непонятно, как это мощи могут быть ценностью, но все-таки имейте уважение к чувствам верующих людей", - сказал депутат.

Он добавил, что оценивать "бесценные мощи" в какую-то сумму - это "святотатство" и "коммунистическое кощунство".

"Я призываю вас 10 минут идти пешком поклониться этим мощам в Свято-Феодосийском монастыре, которому я их подарил, и покаяться за то, что вы говорите неправду, и покаяться за то, что вы осуществляете политические репрессии и давление", - сказал Лозовой.

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Как сообщал УНИАН, Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит представление на пленарной неделе, которая пройдет с 11 по 14 июля.

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление в отношении Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.

4 июля Комитет ВР по вопросам регламента направил председателю ВР Андрею Парубию заключение, в котором говорится о "существенных недостатках" в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.