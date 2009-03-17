Каждый 30-й брак в Украине заключается с иностранцами

Ежегодно около 3-4% браков в Украине заключается между украинцами и иностранными гражданами. Это приблизительно каждый 30-й брак, регистрируемый в украинских РАГСах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, такую тенденцию отметил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на статистику органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины.

Так, например, в 2008 году из почти 322 тыс. зарегистрированных браков 7,2 тыс. браков были заключены между гражданами Украины и гражданами СНГ, 4,2 тыс. браков – между гражданами Украины и гражданами других государств. Такая тенденция является характерной и для предыдущих лет.

При этом с гражданами СНГ браки чаще всего заключают жители Крыма, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей, а также городов Киев и Севастополь.

С гражданами других государств браки чаще всего заключают жители Донецкого и Харьковского региона, а также столицы Украины.

Интересно, что ежегодно в украинских РАГСах регистрируется также около 200 браков между иностранцами. При этом практически половина таких браков заключается в Крыму, Одесской области, а также в городах Киев и Севастополь.

Так, в 2008 году из 212 браков между иностранцами в указанных регионах вступили в брак 104 пары – 23 в Крыму, 25 – в Одесской области, 22 – в Севастополе и 34 в Киеве. Приблизительно такая же картина наблюдалась в 2007 году – из 218 браков между иностранцами 30 было зарегистрировано в РАГСах Крыма, 29 – Одесской области, 19 – в Севастополе и 47 в Киеве.

Как сообщалось, на протяжении 2008 года в Украине было зарегистрировано 321 992 тыс. браков и 166 836 тыс. разводов. Традиционно на каждый развод в Украине приходится 2-3 брака.