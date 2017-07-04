Пропагандисты приписали "Океану Эльзы" десятки концертов в России

16:54, 04 июля 2017
Общество
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Группа "Океан Эльзы" возглавила "рейтинг" российских пропагандистов по выдуманному количеству концертов в РФ.

Последние концерты

Российский пропагандистский "Первый канал", "подсчитал" количество концертов украинской группы "Океан Ельзы" в течение 2016-2017 годов на территории РФ. По его "данным", состоялось целых 35 концертов.

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Об этом в своем Twitter сообщил пользователь Василий Конов: "Первый канал" сообщает в эфире, что у "Океана Эльзи" в 2016-2017 в России было 35 (!!!) концертов. Где?! Когда???"

"Добрый день! Последний раз "Океан Эльзы" выступал в России в декабре 2013 года", - так отреагировал на информацию пропагандистов сам лидер "Океанов" Святослав Вакарчук.

Слова артиста подтвердила и PR-менеджер группы Виктория Хоменко.

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Теги: #концерты в России#концерты Океана Эльзы