Пропагандисты приписали "Океану Эльзы" десятки концертов в России

Российский пропагандистский "Первый канал", "подсчитал" количество концертов украинской группы "Океан Ельзы" в течение 2016-2017 годов на территории РФ. По его "данным", состоялось целых 35 концертов.

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Об этом в своем Twitter сообщил пользователь Василий Конов: "Первый канал" сообщает в эфире, что у "Океана Эльзи" в 2016-2017 в России было 35 (!!!) концертов. Где?! Когда???"

Первый канал сообщает сейчас в эфире, что у Океана Эльзы в 2016-2017 в России было 35 (!!!) концертов. Где?! Когда??? pic.twitter.com/9VtyqPYlwm — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) July 4, 2017

"Добрый день! Последний раз "Океан Эльзы" выступал в России в декабре 2013 года", - так отреагировал на информацию пропагандистов сам лидер "Океанов" Святослав Вакарчук.

Добрый день! Последний раз Океан Эльзы выступал в России в декабре 2013 года. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) July 4, 2017

Слова артиста подтвердила и PR-менеджер группы Виктория Хоменко.