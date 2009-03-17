Межбанковский доллар пока что держится в рамках

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0800/8,1800, к 11:00 сузился спрэд 8,1050/8,1800, и к 12:00 цены составили 8,1450/8,1650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2325/0,2365, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2330/0,2365, и к 12:00 установились на следующих значениях 0,2345/65. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 34,5200 (-0,1600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2978/80, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,4840/10,6200, к 11:00 цены повысились 10,5190/10,6225, а к 12:00 спрэд максимально сузился 10,5735/10,6135.