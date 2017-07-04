Заседание итальянского суда по делу Маркива перенесено на 5 июля

Судебное заседание по избранию меры пресечения военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, задержанному в Италии по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Рокелли, перенесено на 5 июля.

Об этом пресс-служба батальона оперативного назначения Нацгвардии им. Кульчицкого сообщает в Facebook.

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«Обновление информации относительно дела Виталия Маркива. Суд перенесен на данном этапе на сутки в связи с изучением материалов дела новым итальянским адвокатом, который будет представлять Виталия», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, заместитель командира взвода батальона им. Кульчицкого (добровольческое формирование Национальной гвардии) Маркив был задержан 30 июня в Италии по подозрению в убийстве гражданина Италии, фоторепортера Рокелли в мае 2014 года вблизи г. Славянск.

По информации заместителя генпрокурора Евгения Енина, подозрение украинцу выдвинуто прокуратурой города Павиа. Также Енин сообщил, что ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить обоснованные доказательства вины Маркива или немедленно освободить его.

В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что против Маркива дал показания французский журналист.