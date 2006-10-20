Украина отменила дипломатические номера для автомобилей

Кабинет Министров Украины своим постановлением №1427 от 18 октября отменил специальные номерные знаки для автомобилей сотрудников иностранных представительств в Украине.

Текст постановления содержится на Правительственном портале.

Документом, в частности, внесены изменения в Правила государственной регистрации и учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов и мотоколясок, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 7 сентября в 1998 г. № 1388.

Согласно изменениям, из правил регистрации исключен пункт 16, который предусматривал выдачу специальных номерных знаков серий CDP, DP, CC и S для транспортных средств сотрудников иностранных представительств в Украине.