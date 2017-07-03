Житомирский горсовет рассмотрит вопрос о выделении семье погибшего полковника СБУ Возного трехкомнатной квартиры

Житомирский городской совет на ближайшей сессии рассмотрит вопрос о выделении семье погибшего в зоне АТО полковника СБУ Юрия Возного трехкомнатной квартиры. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в Житомире рабочая группа по распределению жилья для участников АТО единогласно поддержала выделение жилья семье полковника СБУ Юрия Возного, который погиб в результате теракта в зоне АТО.

«Рабочая группа единогласно поддержала решение выделить семье Юрия Возного трехкомнатную квартиру. Убежден, что это решение поддержат и депутаты городского совета на ближайшей сессии», - цитирует пресс-служба горсовета Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина.

Читайте такжеВ Житомире разработают концепцию зонирования городских парков

Как сообщал УНИАН, в Житомире 30 июня похоронили на Смолянском кладбище погибшего в результате подрыва автомобиля в Донбассе полковника СБУ Юрия Возного. Семья погибшего попросила, чтобы церемония прощания с погибшим была частной.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Возного орденом «За мужество» посмертно. У погибшего остались родители, жена, трое детей: две девочки 2004 и 2010 годов рождения и 1,5-месячный мальчик. 41-летний Возный погиб 27 июня в Константиновском районе Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей.