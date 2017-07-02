Проверки после отравления суши: в Киеве треть кафе обязали остановить работу для устранения недостатков

Число больных острой кишечной инфекцией в столице увеличилось до 34 человек.

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Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, по данным лабораторных исследований, возможным этиологическим фактором является возбудитель сальмонеллеза.

Также в ведомстве отметили, что 1 июля в связи с регистрацией в городе случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, связанных с употреблением пищи в учреждениях общественного питания, специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы проверили такие учреждения.

«Основной целью было исследовать санитарное состояние помещения, поддерживается ли в чистоте, рабочем состоянии поверхность оборудования, контактирующего с пищевыми продуктами, содержится в неповрежденном состоянии, легко чистится, дезинфицируется, сделана из гладких, нержавеющих, нетоксичных, пригодных к мытью материалов. Также мониторили наличие медицинских книжек у персонала учреждения», - говорится в сообщении.

При выявлении нарушений санитарного законодательства субъектам хозяйствования предоставлялись консультации по их устранению.

По рекомендациям специалистов Главного управления 30% заведений общественного питания временно прекратили свою деятельность для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков.

Как сообщал УНИАН, в июне в Киеве возросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей, было зарегистрировано 8 случаев заболевания ботулизмом, связанных с употреблением вяленой рыбы.

Кроме того, в конце июня зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией, связанные с употреблением пищевых продуктов в ООО «Суши Лэнд». По состоянию на 29 июня в столице после употребления суши заболели 24 человека, из них 20 человек были госпитализированы.