Нацбанк заявил, что готов покупать доллары по 7,7 грн
10:55, 16 марта 2009Общество
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Об этом говорится в телеграмме НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что сегодня готов покупать на межбанке доллары по курсу 7,7 грн./долл., продавать – 7,9 грн./долл.
Об этом говорится в телеграмме НБУ (№38-012/1596 от 13 марта т.г.), текстом которой располагает УНИАН.
Согласно предоставленной информации, продажа долларов США будет осуществляться «для обеспечения выполнения внешних обязательств в соответствии с поданным банком Национальному банку Украины Календарем платежей в иностранной валюте по внешней задолженности перед нерезидентами на март текущего года».
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